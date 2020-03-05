В Нижнем Новгороде на полицейских завели дело о хранении наркотиков. Они подбросили их задержанному под камерой видеонаблюдения

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков без цели сбыта (часть 2 статьи 228 УК РФ) в отношении троих полицейских, несколько месяцев назад подбросивших мефедрон задержанному. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Против задержанного Игоря Крайнова было возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков; сам он утверждал, что полицейские избили его на подземной парковке и подбросили ему наркотики. Позже стало известно, что этот процесс попал на камеру видеонаблюдения, о существовании которой не знали сотрудники.

Нижегородец обвиняет полицейских в подбросе наркотиков Комитет против пыток

Дело в отношении самого Крайнова было прекращено. Против сотрудников полиции также заведено дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).