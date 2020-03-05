СК направил Ивана Голунова на психиатрическую экспертизу

Следственный комитет направил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на психиатрическую экспертизу, сообщил журналист.

Экспертиза проверит его на «психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ».

Как пишет Baza, на экспертизе настояло руководство СК после того, «как стало известно, что в раннем детстве Иван наблюдался у психиатра».

«Они завели карточку наблюдательной помощи и в 2002 году сдали ее в архив. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров», — сказал Голунов.

СК расследует дело в отношении пяти бывших полицейских, задерживавших Голунова в июне 2019 года. По версии следствия, обвиняемые сфабриковали улики по делу о незаконном сбыте наркотиков в отношении Голунова. СК считает, что полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики, которые затем подбросили корреспонденту «Медузы».

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