Россия и Турция договорились о прекращении боевых действий в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении боевых действий в сирийской провинции Идлиб. Об этом было заявлено на пресс-конференции по итогам переговоров двух президентов в Москве, которые продолжались более шести часов.

Прекращение боевых действий на существующей линии соприкосновения сторон будет объявлено с полуночи 6 марта. Помимо этого, Россия и Турция создадут коридор безопасности шириной в шесть километров к северу и югу от трассы М-4, а также начнут ее совместное патрулирование.

Путин и Эрдоган также договорились продолжать совместную работу по урегулированию сирийского конфликта.

Турция 1 марта начала в Идлибе военную операцию, направленную против войск Башара Асада, которого поддерживает Россия. На позиции войск Асада также вели наступление поддерживаемые Турцией группировки сирийских повстанцев. При этом Эрдоган подчеркивал, что Анкара «не имеет проблем» с Москвой и что российские военные не являются целью для турецкой армии.