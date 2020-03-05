В Иране кинорежиссера Мохаммада Расулофа вызвали для отбывания тюремного срока. За несколько дней до этого он получил главный приз Берлинале

Власти Ирана уведомили режиссера, победителя Берлинского кинофестиваля Мохаммада Расулофа о необходимости отбывания тюремного заключения. Об этом Associated Press сообщил адвокат Расулофа Насер Зарафшан.

Режиссер был приговорен к году тюрьмы в июле 2019 года. Его признали виновным в распространении пропаганды против государственной системы посредством его фильмов — в частности, картин «Прощай», «Рукописи не горят» и «Неподкупный». Расулофу запретили покидать Иран и в течение двух лет снимать фильмы.

Кинорежиссер подал жалобу на приговор, но ее не приняли. Тем не менее, по словам адвоката, режиссер не намерен сдаваться властям и планирует еще раз обжаловать приговор.

В 2010 году Мохаммад Расулоф был приговорен к шести годам лишения свободы по обвинениям в сговоре против национальной безопасности и распространении пропаганды против государства. Позднее ему снизили срок до года, но так и не вызвали в тюрьму.

В 2017 году Расулоф стал победителем в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля с фильмом «Неподкупный». После возвращения с фестиваля власти Ирана забрали у режиссера паспорт и запретили вести съемки.

29 февраля 2020 года Расулоф получил «Золотого медведя» — главный приз Берлинского кинофестиваля — за фильм «Зла не существует», посвященного смертной казни. Из-за запрета на работу в Иране режиссер снимал фильм втайне, а из-за запрета на выезд из страны не смог получить награду лично.