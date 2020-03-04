Адвокат фигуранта дела «Сети» Сергей Моргунов прокомментировал опубликованный «Медузой» монолог активиста Алексея Полтавца, признавшегося в убийстве Артема Дорофеева под Рязанью.

«Шакурский сказал, что все, что касается в этой публикации его, — ложь. Возможно, в дальнейшем даст более подробный комментарий. Сейчас занят подготовкой апелляционной жалобы и защиты в суде апелляционной инстанции», — сказал Моргунов.

Адвокат также выразил мнение, что в условиях проведения расследования «ни к чему гадать на слухах». «Считаю, что на все вопросы должен ответить СК», — подчеркнул он.

Мать Шакурского Елена Богатова, в свою очередь, назвала обвинения в адрес ее сына бездоказательными. «Вылили помойное ведро грязи на него просто ни за что. Какие доказательства: какой-то человек все это утверждает», — заявила она.

Полтавец в своем монологе утверждал, что он и убили Дорофеева и его подругу Екатерину Левченко по приказу Дмитрия Пчелинцева, опасавшегося преследования в связи с торговлей наркотикам. По словам Полтавца, Шакурский поддерживал решение об убийстве.

Шакурский по делу «Сети» был приговорен к 16 годам колонии строгого режима.

4 марта в Рязанской области рядом с местом, где в 2018 году обнаружили тело Дорофеева, были найдены останки, предположительно принадлежащие Левченко.