В Рязанской области найдены останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко. О том, что она убита, «Медузе» заявил Алексей Полтавец
В лесу около деревни Лопухи в Рязанской области найдены останки, предположительно принадлежащие Екатерине Левченко — знакомой фигурантов дела «Сети», пропавшей в Пензе в 2017 году. Об этом «Медузе» сообщил источник в правоохранительных органах.
Окончательно тело будет опознано по итогам экспертизы.
Останки обнаружены рядом с местом, где ранее нашли тело Артема Дорофеева — еще одного знакомого фигурантов дела «Сети», пропавшего вместе с Левченко.
С останками, по словам источника, нашли шарф темного цвета. О том, что у Левченко в момент исчезновения был при себе шарф, говорила «Медузе» ее мать.
В убийстве Артема Дорофеева ранее признался еще один знакомый фигурантов дела «Сети» Алексей Полтавец — он рассказал об этом корреспондентам «Медузы». Полтавец, находящийся сейчас за границей, заявил, что Екатерину Левченко убил Максим Иванкин, также проходящий по делу «Сети».
На суде по делу «Сети» в феврале 2020 года Иванкина приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинениям в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков. Полтавец рассказывал журналистам «Медузы», что некоторые фигуранты дела причастны к торговле наркотиками.