Путин заявил о распространяемых из-за границы «вбросах» про коронавирус. Роскомнадзор внес такие сообщения в реестр запрещенной информации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вбросы ложной информации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России организуются из-за границы. Об этом, сообщил Путин на совещании с правительством, «докладывает ФСБ».

«Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения», — сказал президент РФ, добавив, что противопоставить этому можно лишь «своевременную, всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны».

«Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения» Meduza

Распространители фейковых сообщений о коронавирусе в Москве, сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах, уже установлены и задержаны. «В отношении них проводится доследственная проверка», — сказал собеседник агентства, добавив, что в ближайшее время будут приняты меры «по удалению недостоверных сообщений».

Роскомнадзор, в свою очередь, объявил, что по требованию Генпрокуратуры внес «ряд сообщений в социальных сетях о новой коронавирусной инфекции в реестр запрещенной в РФ информации». В сообщении Роскомнадзора говорится, что, в частности, речь идет о сообщениях в фейсбуке и «ВКонтакте».

«Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли», — сообщил Роскомнадзор.

2 марта специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB заявила, что боты во «ВКонтакте» и в мессенджерах массово распространяют фейковую информацию о якобы имеющей место вспышке коронавируса в Москве. Всего, сообщалось тогда, выявлены более 12 тысяч репостов фейковых голосовых сообщений.

По данным Роспотребнадзора на 4 марта, на территории России было выявлено три случая заболевания коронавирусом — два у граждан Китая и один у жителя Москвы, вернувшегося из Италии. Еще трое россиян заразились коронавирусом на круизном судне «Даймонд Принсесс», они доставлены из Японии в Россию и находятся на карантине в Казани.

С момента начала эпидемии коронавируса во всем мире, по данным на 4 марта, заразился 92801 человек, около 50 тысяч из них выздоровели, 3201 умер.