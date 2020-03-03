В соцсетях распространились фейковые сообщения о вспышке коронавируса в Москве. В них говорится, что якобы заразились 20 тысяч человек

Боты во «ВКонтакте» и в мессенждерах массово распространяют фейковую информацию о якобы имеющей место вспышке коронавируса в Москве. Об этом сообщила специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB.

Всего специалисты компании обнаружили более 12 тысяч репостов фейковых голосовых сообщений. В них говорится о том, что в российской столице якобы заразились 20 тысяч человек, но власти скрывают эту информацию, чтобы не допустить срыва голосования по поправкам в Конституцию.

В Group-IB предположили, что атака проводится с целью «усиления панических настроений среди москвичей» и сообщили, что начали поиск ее заказчиков и исполнителей.

2 марта Роспотребнадзор сообщил о первом подтвержденном диагнозе коронавирусной инфекции в Москве. Она была обнаружена у мужчины, который недавно вернулся из Италии.