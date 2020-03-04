Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесена на полгода из-за эпидемии коронавируса.

Лента, которая должна была выйти в мировой прокат в апреле, будет показана в Великобритании 12 ноября, а в США — 25 ноября. Точные даты выхода в других регионах объявят позднее.

Variety отмечает, что из-за коронавируса оказались закрыты кинотеатры на таких крупных рынках как Китай, Япония, Южная Корея и Италия, из-за чего в случае выхода в прокат в апреле фильм с 200-миллионным бюджетом мог бы оказаться убыточным.

Новый фильм о Джеймсе Бонде должен стать 25-м по счету. Главную роль, как и в нескольких предыдущих фильмах, исполнил Дэниэл Крейг.