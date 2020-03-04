Мосгорсуд отменил отказ Басманного суда принять жалобу на СК от Дарьи Сосновской, которую ударил полицейский
Источник: Meduza
Московский городской суд отменил решение об отказе принять жалобу на бездействие СК от Дарьи Сосновской, которую ударили в живот на митинге 10 августа 2019 года в Москве. Об этом «Медузе» сообщил адвокат пострадавшей Федор Сирош, сотрудничающий с «Зоной права».
Материалы дела отправят в Басманный суд на новое рассмотрение в другом составе суда.
СК не стал проводить проверку по жалобе Сосновской и перенаправил заявление в Росгвардию. В ведомстве сказали, что его сотрудники непричастны. Росгвардия передала материалы в Главное управление собственной безопасности МВД, которое на обращение Сосновской не ответило.
Басманный суд счел, что жалоба Сосновской на бездействие СК не подпадает под его юрисдикцию и отказался ее принимать.