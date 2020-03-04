Мосгорсуд отменил отказ Басманного суда принять жалобу на СК от Дарьи Сосновской, которую ударил полицейский

Московский городской суд отменил решение об отказе принять жалобу на бездействие СК от Дарьи Сосновской, которую ударили в живот на митинге в Москве. Об этом «Медузе» сообщил адвокат пострадавшей Федор Сирош, сотрудничающий с «Зоной права».

Материалы дела отправят в Басманный суд на новое рассмотрение в другом составе суда.

СК не стал проводить проверку по жалобе Сосновской и перенаправил заявление в Росгвардию. В ведомстве сказали, что его сотрудники непричастны. Росгвардия передала материалы в Главное управление собственной безопасности МВД, которое на обращение Сосновской не ответило.

Басманный суд счел, что жалоба Сосновской на бездействие СК не подпадает под его юрисдикцию и отказался ее принимать.