Корреспондентов «Медузы» допросили по делу об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерины Левченко

Корреспондентов «Медузы» Максима Солопова и Кристину Сафонову допросили в качестве свидетелей по уголовному делу об убийстве Екатерины Левченко — знакомой фигурантов , пропавшей в 2017 году в Пензе.

Допрос провел начальник отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности управления СК по Пензенской области Андрей Чапанов.

Интересы журналистов «Медузы» представляет адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Максим Солопов и Кристина Сафонова — авторы журналистского расследования об убийстве Екатерины Левченко и ее знакомого Артема Дорофеева. Тело Дорофеева было найдено около деревни Лопухи под Рязанью. 4 марта источник «Медузы» в правоохранительных органах сообщил, что недалеко от того места, где было найдено тело Дорофеева, предположительно, обнаружены останки Левченко.

Еще один знакомый фигурантов дела «Сети» Алексей Полтавец, находящийся сейчас за границей, признался журналистам «Медузы» в убийстве Дорофеева. Полтавец заявил, что Екатерину Левченко убил Максим Иванкин, также проходящий по делу «Сети».