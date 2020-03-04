Египет повторно отказался считать терактом катастрофу А321 над Синаем. И назвал неустановленными личности погибших россиян

Апелляционный суд Каира отказался рассматривать иски семей граждан России, погибших в осенью 2015 года в Египте, сообщает «Коммерсант».

Суд сослался на то, что не установлены личности погибших и их родственные отношения с истцами. Египетская сторона «упорно не признает» катастрофу терактом и называет ее аварией, пишет газета.

Апелляция таким образом подтвердила решение первой инстанции — суда Северного Каира, — вынесенное в июле 2018 года.

Истцы подадут в Верховный суд Египта кассацию на решение о якобы неустановленных личностях погибших и их родственных связей, сказал «Коммерсанту» адвокат Михаил Загайнов.

Вместе с тем, суд признал египетскую юрисдикцию по искам к «Когалымавиа» и «Ингосстраху» (по международным правилам за гибель близких суммы больше, чем назначили бы российские суды, поясняет газета).

В суд обратились 30 семей, они потребовали по три миллиона долларов компенсации за каждого погибшего от «Когалымавиа» и «Ингосстраха».

Также родственники погибших подавали иски к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения, а также к главам МВД, министерств финансов и авиации. Чиновники, по мнению истцов, из-за «халатности или оплошности» дали террористам возможность пронести на борт бомбу.

Египетский суд признал «незаконное вмешательство» в полет «третьих лиц», но претензии к чиновникам отклонил.