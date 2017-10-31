Никто никуда не уходит Два года назад террористы взорвали российский самолет в Египте. «Медуза» рассказывает, как теперь живут близкие погибших

31 октября 2015 года в семь утра по московскому времени самолет компании «Когалымавиа» вылетел из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург. Через 23 минуты после взлета он пропал с радаров; как стало ясно через несколько часов, «Аэробус» взорвался где-то над Синаем. Погибли 224 человека — все, кто находились на борту; по числу жертв это крупнейшая авиакатастрофа в истории России. Ответственность за взрыв в тот же день взяло на себя «Исламское государство» — однако Россия признала крушение терактом только спустя почти две недели. Российские самолеты не летают в Египет до сих пор; по-прежнему не завершено и расследование случившегося. По просьбе «Медузы» Катерина Кузнецова выяснила, как живут семьи жертв теракта через два года после взрыва.

Глава первая

Эльвира Воскресенская

«Волосы у нее были длинные, до пояса. Перед полетом она попросила заплести ей покрепче колосок, чтобы не растрепался. Потом я проводила ее до дверей квартиры, и с тех пор она так у меня перед глазами и стоит». Последний раз свою единственную дочь — 28-летнюю Эльвиру Воскресенскую — Ирина Захарова, директор одной из петербургских школ, видела 15 октября 2015 года. Та улетала в отпуск Египет.

Вернуться Эльвира должна была 31 октября. Когда ее «Аэробус», рейс «Когалымавиа» № 9268, был на высоте более десяти тысяч метров, в отделении негабаритного багажа, между детскими колясками и садовой мебелью, взорвалась бомба. «Я ее до сих пор жду. Первый год думала: а вдруг это ошибка, вдруг она не села? — Захарова обнимает себя за плечи, будто пытается согреться. — Ведь всякое бывает. Люди возвращаются через десять лет».

Портрет Эльвиры стоит в директорском кабинете Захаровой на столе; рядом лежат цветы. На снимке девушка улыбается. Ирина Захарова с 31 октября 2015 года не улыбается почти никогда. Безжизненным надтреснутым голосом она рассказывает, как приехала в день авиакатастрофы в петербургский отель Crowne Plaza, где собирались родственники погибших и где в специально организованном штабе работали сотрудники МЧС и следственных органов. «Нас обещали регулярно собирать, информировать, — тихо вспоминает Ирина Захарова. — Какое это все вранье и бред. Вскоре мы оказались предоставлены сами себе».

Как рассказывает Захарова, родственникам никто не говорил, когда они смогут похоронить своих близких, а до следователей зачастую дозвониться не получалось. Именно тогда, через несколько дней после теракта, Александр Войтенко (в самолете летели его сестра Ирина и ее 14-летняя дочь Алиса из Пскова) основал во «ВКонтакте» группу, где родственники стали публиковать всю известную им информацию, а заодно поддерживать друг друга. Психологи из социальных служб с этой задачей не справлялись. «Однажды мне позвонил Дима Федоров, [у которого погибли жена и пятилетний сын,] и рассказал, что к нему пришли психологи и предложили забрать его старшего сына Тему в Дом ребенка, — вспоминает Захарова. — Дима им отвечает: „У меня жена с ребенком только погибли, а вы предлагаете у меня еще и сына забрать? Вы что, с ума сошли?“ И это помощь? Вот она такая была. Просто никто не знает. Мы никому об этом никогда не говорили».

К концу декабря 2015 года опознанные тела погибших (в некоторых случаях только части тел) захоронили. После этого родственники жертв теракта решили встретиться лично. Место предложила Захарова — актовый зал ее школы. В один из выходных туда пришли около 80 человек — в основном все из Петербурга. Вместе они решили создать организацию, которая займется увековечиванием памяти погибших в катастрофе. Так появился благотворительный фонд «Рейс 9268», председателем совета которого стала Ирина Захарова.

«МВД — не женская работа»

«Первый год мне казалось, что все это происходит не с нами, — вспоминает Захарова. — Ну улетела дочь и улетела, не прилетела еще. Понимаете? Кто-то [из родственников] видел тела. У нас зять забрал закрытый гроб из морга. Я не смотрела, и мужу не разрешала. Потому что если кому-то выдали целые тела, но нам выдали какие-то… обгоревшие кусочки…»

Эльвира Воскресенская была похожа на отца — тот был военным, мечтал о мальчике, и когда родилась дочь, огорченно поинтересовался у жены, кому же теперь он подарит свой мотоцикл. Огорчался мужчина зря: к технике дочь проявила вполне мальчишескую любовь. Вместе с отцом собрала мотоцикл, а потом гоняла на нем так, что не на шутку пугала родителей.

В старших классах, рассказывает Захарова, дочь вдруг решила, что будет работать в криминалистической службе МВД. Отговаривать ее пришлось два года. В итоге, закончив инженерно-технический факультет университета противопожарной службы МЧС, Воскресенская устроилась в отдел дознания министерства по чрезвычайным ситуациям — расследовала причины пожаров. «Я ей объясняла, что МВД — не женская работа. Преступники, трупы, подвалы — вспоминает Захарова. — Тебя дома никогда не будет. И вот прошло время, а она мне говорит: „Ну что, маман“, — она меня называла маман, — „ты говорила, что я с трупиками не должна работать. Ты меня хотела от этого оградить, а я все равно с ними работаю. Они горят иногда“».

Эльвира Воскресенская Благотворительный фонд «Рейс 9268»

В 2016 году Эльвира Воскресенская должна была стать майором. Ее мать с гордостью рассказывает, как она командовала на работе мужчинами и решала «очень серьезные вопросы». Например, за год до смерти Воскресенской в Петербург, спасаясь от войны в Донбассе, приехали родственники Захаровой, двоюродный брат с женой и тремя детьми. Именно Эльвира помогла оформить им документы и получить статус временных переселенцев, который действует три года. «У нас сейчас не получается продлить эти документы, почему-то ничего не можем сделать, — безнадежно говорит Захарова. — Родственники живут сейчас у нас даче. Каждый день Лена [жена брата] плачет: „Вот была бы Эля, она бы нам уже все давно сделала“».

Захарова месяц уговаривала дочь не лететь в Египет, плакала, сама не понимая почему, пугала ее начавшейся гражданской войной в Сирии, которая находится совсем рядом с Египтом. Но Воскресенская, которая полтора года работала без отпуска и жаловалась, что мама ее никуда не отпускает, все-таки улетела отдыхать с подругой. Дома ее остался ждать муж Евгений, который не мог поехать с женой из-за работы. «Он до сих пор с нами, никуда не ушел, — говорит Захарова. — Только на прошлой неделе женился. Два года почти прошло… Эля и раньше уезжала, и мы уезжали. А потом всегда встречались. На столько мы не расставались никогда».

«Мы все остаемся здесь»

После теракта сотни фрагментов тел оказалось невозможно идентифицировать даже с помощью современных методов генетической экспертизы. Поэтому их оставили во Всероссийском институте судебно-медицинской экспертизы, а не передали для захоронения. Как рассказывает Захарова, каждый боялся, что среди этих останков окажутся части тела их близких — и в течение 2016 года родственники каждые три месяца собирались в школе, пытаясь придумать, как вернуть останки.

В итоге Захарова лично поехала в Москву просить помощи у Константина Криворотова, следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета, который занимается крушением «Аэробуса», и у Евгения Серебренникова — сенатора, работающего в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности. «Я объясняла, что там останки моей дочери. — говорит Захарова. — Я не хочу, чтобы они там лежали, я хочу, чтобы их захоронили. Вы сами не понимаете, говорила я, каково это жить и знать, что все так».

На то, чтобы добиться передачи 715 фрагментов останков, родственникам жертв потребовался почти год. 20 мая 2017-го их захоронили в братской могиле на Серафимовском кладбище в Петербурге — вместе с пакетиками земли с места катастрофе, которые когда-то приехали из Египта вместе с телами погибших. Захарова говорит, что эта земля была пропитана кровью, и беззвучно плачет.

Хоронили останки тихо и незаметно — помимо родственников на кладбище пришли только два депутата петербургского законодательного собрания, Александр Ржаненков и актриса Анастасия Мельникова. После похорон члены совета фонда (туда входят пять человек из числа родственников погибших) решили к годовщине поставить над братской могилой памятник: два крыла самолета, под ними — саркофаг. Деньги на него — два с половиной миллиона рублей — выделили из резервов правительства Петербурга. «Я пришла в фонд для того, чтобы придать земле эти останки и чтобы поставили памятник. Мне больше ничего не надо, — объясняет Захарова. — Мемориал — это сохранение памяти. Люди его увидят и вспомнят, что был такой теракт. Мне кажется, я бы вообще не выжила, если бы не занималась этим».

А еще члены фонда «Рейс 9268» мечтают построить храм в память о жертвах, а при нем — детский центр с бесплатными кружками и курсами иностранных языков: там могли бы преподавать люди, потерявшие в крушении детей и внуков. Место выбрали на пустыре на территории питерского микрорайона «Балтийская жемчужина». Уговаривать жителей окрестных домов пришлось лично Захаровой — она убедила людей, что им не будет мешать колокольный звон, и даже нашла среди них двух человек, готовых пожертвовать деньги на строительство.

«У меня почему-то есть уверенность, что все получится. Не должно не получиться. Они этого не заслужили», — тихо говорит Захарова. За окном ее кабинета шумят выбежавшие на прогулку и ошалевшие от редкого осеннего солнца школьники. «Никто никуда не уходит! — кричит им вслед учитель. — Мы все остаемся здесь».

Глава вторая

Леонид Гордин и Александра Илларионова

«Никто никуда не уходит. Я знаю, что и он тоже не ушел. И я с ним встречусь, это точно», — Виктор Войтоловский — лучший друг погибшего 29-летнего Леонида Гордина — сильно сжимает кулаки, и у него белеют костяшки пальцев.

Гордин и Войтоловский познакомились в 2005 году в Крыму. Войтоловский получил путевку в Судак от Петербургского университета экономики и финансов за активность и успеваемость, Гордин в это же время просто там отдыхал.

Войтоловский почти никого не знал и часто проводил время один; Гордин в какой-то момент подошел к нему и предложил отправиться на пляж втроем с подругой. Они разговорились, а вернувшись из Крыма, пару раз сходили в бар на Фонтанке, поиграли в футбол и окончательно сдружились — семьями. Особенно Гордина полюбила бабушка Войтоловского. Как-то раз она болтала с Леонидом по телефону и мимоходом сказала, что ей нужен блендер. В ближайший обеденный перерыв Гордин купил его в магазине и привез бабушке домой. «Вот такой он был, такого друга у меня больше не будет», — несколько раз повторяет Виктор Войтоловский и сжимает кулаки еще сильнее.

Иногда друзья ссорились. Войтоловский говорит, что в основном из-за его вспыльчивого характера. Например, однажды Гордин разлил в его новой машине кофе и заляпал им все вокруг. «Он мог быть неряшливым, и мне это не нравилось, — признается Войтоловский. — Я жутко разозлился. А сейчас понимаю, что нельзя было из-за такого [пустяка] что-то ему вообще говорить».

Леонид Гордин и Александра Илларионова Благотворительный фонд «Рейс 9268»

После ссор Гордин всегда приходил мириться первым. Он вообще почти никогда не обижался и легко находил со всеми общий язык. Не складывалось только с личной жизнью — но здесь ему неожиданно помог отец, профессор, доктор экономических наук и замдиректора петербургского филиала Вышки Валерий Гордин. С Александрой Илларионовой он был знаком с детства — ее мать была его студенткой. «Однажды мы встретились на каком-то мероприятии, и я спросил: „Как дела у Саши?“ — рассказывает Валерий Гордин. — „Нормально, никого нет. А у Лени?“ — „Тоже“. — „Давай они куда-нибудь вместе сходят?“ — „Ну давай“».

Вскоре Гордин-младший и Илларионова стали жить вместе. «Я человек-критик, про любого могу сказать плохое, — говорит Виктор Войтоловский. — Но не про Сашу — настолько она положительный человек. Я ей так и сказал, когда говорил тост на ее дне рождения».

В Египет они поехали тоже вместе. Виктор Войтоловский предполагал, что именно там Гордин сделает своей девушке предложение. 29 октября 2015 года он написал другу сообщение: «Ну как дела?» «Все хорошо, расскажу, когда приеду», — ответил Гордин. Домой они летели тем самым рейсом «Когалымавиа».

В день катастрофы в Петербурге стоял туман. Когда Войтоловскому позвонили и рассказали, что самолет пропал, он гулял с ребенком во дворе. Примерно в то же время знакомые связались и с Валерием Гординым, который ехал в институт на день открытых дверей. Он взял такси и к 11 утра уже был в Пулково. Войтоловский не поехал. «Я понимал, что самолет уже не прилетит», — коротко говорит он.

Войтоловский часто вспоминает друга. «Однажды он приснился моей жене и рассказал ей, как это все случилось, — рассказывает мужчина. — Говорит, мы уже спали, у нас наушники были в ушах. А потом раз и все, белый свет. Такое действительно может быть. Я знаю, как он засыпал: в любой позе и за минуту».

После смерти сына Валерий Гордин стал соучредителем фонда «Рейс 9268», а потом решил, что этого мало — надо что-то сделать специально для Леонида. Сын очень любил животных: постоянно брал на передержку то собак, то кошек, пытался их пристроить, настойчиво агитировал друзей забирать питомцев из приютов. У самого Леонида дома жили две пожилые мамины кошки и молодой кот Кыся, которого еще котенком кто-то выкинул с четвертого этажа. Незадолго до отъезда Гордина в Египет Кыся вдруг куда-то пропал — и он организовал масштабную поисковую операцию с привлечением волонтеров. «И это ради обычного черного помоешного кота», — вспоминает Войтоловский.

Через две недели ободранного и перепуганного Кысю нашли на окраине города. Правда, оказавшись дома, он вдруг начал нападать на престарелых маминых кошек, чего раньше за ним не водилось. Гордин списал это на шок и улетел в Египет счастливым — уже после выяснилось, что за Кысю приняли кошку, которая никакого отношения к сбежавшему коту не имела.

Размышляя о том, как сохранить память о сыне, Валерий Гордин вспомнил эту историю. Так появился фонд помощи бездомным животным «Ленькин кот». К делу Гордин-старший подошел с профессорской основательностью. После работы он встречался с зоозащитниками и изучал их проблемы. Сконцентрироваться решил на одной — повсеместной нехватке оборудования для лечения бездомных животных: на базе ветклиники фонд организовал его прокат, бесплатный для приютов. Наибольшим спросом, по его словам, пользуются кошколовки, клетки для передержки больных животных, а еще инфузоматы — специальные дозаторы для инъекций: «Животным, когда они болеют, тоже надо ставить капельницы». «Ленькин кот», в частности, помог эрмитажным котам, пострадавшим от пожара в одном из подвальных помещений музея. Кошку Дусю вылечили благодаря кислородной камере, предоставленной фондом.

«Я по жизни человек деятельный, положение обязывает. Поэтому фонд мне помогает… — Валерий Гордин долго подбирает слова и делает паузы. — Мне как-то легче становится.

То, что я, может быть, делал бы с ним [с сыном], я теперь делаю без него. С годами начинаешь думать: вот был бы Ленька, было бы так-то и так-то. Боль переходит в другую плоскость, в сожаление о том, что не удалось сделать».

Глава третья

Любовь Козлова

«Не дождетесь»

Наталье Козловой 57 лет, она на пенсии, и у нее совсем мало свободного времени. Например, сейчас ей надо кормить Сережу. Ему 29 — и у него ДЦП. «Он не умеет говорить и с рождения ничего не видит, — объясняет Козлова. — Он сам не ходит, не ест. У него уровень развития как у девятимесячного ребенка. Людей он узнает на ощупь. Пришел новый человек, он его потрогал и начинает с ним в ладушки играть».

Мама Сережи — Любовь Козлова — была пассажиром рейса 9268, а отца никто из родственников толком не знал: он ушел сразу после рождения сына. По словам Козловой, Любовь его за это никогда не винила и запрещала делать это другим. После ее смерти Козлова вместе с мужем, братом Любови, оформили опеку над племянником — чтобы он не попал в мурманский психоневрологический интернат (живут Козловы в Мончегорске).

До 2015 года Сережа никогда не расставался с мамой. Пока он был маленьким, она ездила с ним по бесплатным путевкам на море. Потом он подрос, и в проблему превратились не только поездки, но и простые прогулки. «Инвалидная коляска не влезала в лифт, нужно было разбирать ее на части, — рассказывает Наталья Козлова. — Да и сам лифт ходил только до восьмого этажа. А Люба с Сережей жили на девятом. Поэтому Любе приходилось тащить сына на себе, и это при ее росте в 156 сантиметров».

С 1988 года Любовь работала в цехе автоматики Кольской горно-металлургической компании. В Мончегорске самая востребованная профессия — это уборщик, а потому устроиться на комбинат, принадлежащий «Норильскому никелю», считается большой удачей. Правда, зарплата у Любови, как говорит Козлова, была «не очень», поэтому к моменту авиакатастрофы на ней висело четыре кредита: из них женщина оплачивала ремонт квартиры, большой плоский телевизор (Сережа любит слушать советские комедии, музыку и трансляции футбольных матчей) и нянь.

«За два-три года она думала расплатиться с кредитами, выйти на пенсию и жить, — рассказывает Наталья Козлова. — Потому что здоровья уже мало оставалось, давление прыгало. Иногда у нее, конечно, руки опускались. Но она быстро отходила: поплачет, вытрет глаза и пошла дальше. У нее был единственный девиз — не дождетесь».

Любовь любила готовить — Козлова говорит, что никогда не пробовала более вкусного тирамису, чем у золовки. Каждый август та готовила свой особый сорт пирожных и отвозила их в Полярные Зори — мужу и двум детям ее близкой подругой Ольги, которая умерла еще в 1990-х. «Не было такого, чтобы она кому-то не помогла, — говорит Наталья Козлова. — У дочери ее подруги сгорел дом — и она выкраивала с зарплаты деньги, чтобы поддержать девочку. Хотя сама еле выживала».

Любовь Козлова Благотворительный фонд «Рейс 9268»

Египет стал второй заграничной поездкой в жизни Любови Козловой — до этого она была только в Турции. К своему отпуску она долго готовила сына, объясняла ему, что уезжает всего на десять дней. Когда обозначенный мамой срок истек, Сережа оторвался от мультиков и забеспокоился. «Он что-то чувствовал, он дрался, кусался, кричал, — вспоминает Наталья Козлова. — Не подпускал никого и так бодался, что все ходили поцарапанные и в синяках. Нужно было это пережить, как-то ему все объяснить».

Через два месяца после смерти Любови Козловой составлять опись имущества пришли представитель отдела опеки и попечительства Мончегорска и сотрудник МВД. Наталья Козлова вспоминает, что поначалу даже обиделась и спросила у гостей: неужели они и правда думают, что она отсюда что-то утащит?

«Любой готов разбиться за такие бабки»

«Многие люди нам сочувствовали, — вспоминает Козлова первые дни после авиакатастрофы. — Но были и такие, кто говорил: „Что вы дергаетесь, вы такие деньги получите, любой готов разбиться за такие бабки“».

Все пассажиры рейса 9268 были застрахованы, поэтому их семьи получили возмещение от «Ингосстраха» в размере двух миллионов рублей. Еще миллион родственникам всех погибших выплатили петербургские власти. Сверх этой суммы близкие погибших должны были получить компенсацию материального ущерба и морального вреда — ее «Ингосстрах» рассчитывал каждому индивидуально в зависимости, например, от степени родства и возраста погибших, а также от стоимости вещей, которые у погибших были с собой, похорон и памятника. По словам Козловой, всего в дополнение к базовым трем миллионам компенсации они получили 150 тысяч рублей от губернатора Мурманской области, 75 тысяч от администрации Мончегорска и еще 25-30 тысяч рублей на похороны. Памятник на могиле Любови установили на деньги, выделенные Кольской горно-металлургической компанией; компенсации за личные вещи не выплатили вовсе.

Среди родственников погибших многие оказались недовольны выплатами. 19 октября 2017 года 118 человек (среди них сын Натальи Козловой, племянник погибшей Любови) подали в Замоскворецкий суд Москвы коллективный иск к страховым компаниям «Ингосстрах» и «Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти», авиаперевозчику «Когалымавиа», лизинговой фирме, владевшей самолетом, и туристической компании Brisco на общую сумму более чем в 1,3 миллиарда евро. «Мы считаем, что они ответчики по этому делу, — объясняет адвокат Анатолий Кучерена. — Каждый борт обязательно страхуется, чтобы в случае авиакатастрофы можно было возместить родственникам погибших материальный ущерб и моральный вред. То есть сверх уже полученного родственники имеют право на страховое возмещение. Его должны выплатить перевозчик, страховая и туристическая компании, владелец самолета. Нашим людям эту часть денег не выплатили». Размер выплат зависит, в том числе, от страхового покрытия лайнера, но его не раскрывают, хотя, как утверждает юрист, должны были бы. По сведениям коллеги Кучерены, американского адвоката Стивена Маркса, лайнер был застрахован на 700-750 миллионов долларов. Кроме этой суммы в иске учтены компенсация родственникам в связи с потерей кормильца и утраченного заработка, а также возмещение убытков.

«Я не знаю, сколько мы можем получить, если выиграем, — признается Наталья Козлова. — Нам об этом никто не рассказывает. Когда нужно подписать какую-нибудь бумагу, нам звонит уполномоченный адвоката. А так из телевизора все узнаем».

Деньги Козловым нужны на Сережу. 57-летней Наталье физически тяжело ухаживать за взрослым племянником, поэтому четыре дня в неделю ей помогают сиделки, каждой из которых женщина платит 60 рублей в час. Много денег уходит на лекарства, подгузники, визиты врачей и массажистов — за год получается около 700 тысяч рублей. Эту сумму она берет из денег, перечисленных на счет Сережи после смерти матери (тратить на себя их Козлова не имеет права) — и отчитывается в отделе опеки и попечительства Мончегорска за каждую покупку.

«Что будем делать, когда деньги закончатся, я не знаю. Их не так много осталось, — объясняет женщина. — Только поэтому мы и подали коллективный иск». По словам Козловой, смерть племянницы подкосила всю их семью. Примерно через год после трагедии из-за сердечного приступа умер брат Любови — муж Натальи. Ирина Захарова добавляет: за два года умерли уже 11 родственников жертв теракта; у большинства не выдержало сердце.

Дочь Натальи Козловой, которая несколько лет жила в Петербурге, вернулась в Мончегорск помогать маме и Сереже. После смерти матери ему стало требоваться еще больше внимания. Когда в комнате надолго замолкают, он начинает беспокоиться, что его бросили. Наталья Козлова знает: тогда к Сереже надо подойти, погладить его по голове и прижать к себе.

Глава четвертая

Даниял и Диана Салахбековы

Семимесячные близнецы Тимур и Марат требуют внимания, гремя погремушками. Их мать Юлия Салахбекова объясняет: первый старше второго на две минуты, Тимур более задумчивый, Марат всем улыбаются — но сейчас улыбаются оба, и как их отличить друг от друга, непонятно.

Два года назад у семьи Салахбековых была совсем другая жизнь. Двое ее детей, 14-летний Даниял и девятилетняя Диана, улетели вместе с бабушкой — мамой Юлии — отдыхать в Египет. 31 октября Юлия с мужем ждали их назад. «Я в тот день встала пораньше, прибралась, напекла детям блинов, — вспоминает она. — Думала: заедем из аэропорта, купим банку икры, чтобы они поели блинов. Я только искупалась и еще сидела с полотенцем на голове, смотрела передачу „Смак“. Тогда готовила Елена Яковлева. И вдруг по Первому каналу новость часа: самолет пропал с радаров. В этот момент я поняла, что их больше нет».

Что было потом, Салахбекова помнит только урывками. Как звонила мужу и отцу, и отец кричал ей в трубку: «Что делать?» Как приходили какие-то люди. Как она сама вместе с мужем куда-то ездила. Потом появились родственники Салахбековых — из Махачкалы, Москвы, Брянска, Курска. Пришли друзья, коллеги. К вечеру 31 октября подруга Юлии принесла из детского сада, где она работала, матрасы — гости спали вполвалку прямо на полу, чтобы не оставлять Салахбековых одних в квартире.

Даниял и Диана Салахбековы Благотворительный фонд «Рейс 9268»

«Людей было очень много. И с ними было проще, — вспоминает Юлия Салахбекова. — Я даже не назову это отвлечением, ты не отвлекаешься. Ты постоянно говоришь, говоришь на эту тему и как-то легче наверно».

Салахбекова уходит в другую комнату и возвращается с фотографией Данияла. По ее словам, близнецы на него похоже — даже характерами. Например, Тимур и Марат не любят игрушки. Не признавали их и Даниял с Дианой, которые все детство строили шалаши из покрывала и катались по ковру на перевернутой деревянной табуретке. А еще играли с родителями в театр: резали билетики и продавали им по 15-20 рублей.

Даниял к деньгам вообще относился серьезно и по-взрослому: он терпеливо копил подаренные ему на дни рождения деньги, и если тратил их, то не на ерунду, а на подарки родителям и сестре. «Мы у него даже брали в долг, — рассказывает Юлия Салахбекова. — Я ему так и осталась должна 19 тысяч».

С четырех лет Даниял занимался тхэквондо, имел красный пояс и боевой характер. В школе он часто дрался, после чего маму обязательно вызывали к директору, кабинет которого она успела досконально изучить. Но и учился хорошо — только по литературе никак не мог осилить весь список книг. К 14 годам Даниял вымахал до 172 сантиметров и стал нравиться девочкам — соседки и знакомые то и дело рассказывали его матери, что видели его гуляющим с новой подругой.

Диана же не отходила от матери. Юлия Салахбекова вспоминает, как в первом классе приводила дочку в школу и до звонка сидела с ней обнявшись на скамейке: «Когда [классная руководительница] Елена Николаевна уже скажет: „Идите в класс“, тогда она и уходила. И дома мы с ней все время обнимались. У нас с ней совсем другая связь. Она была не просто частью меня, это была я сама».

Даниял говорил, что когда вырастет, купит родителям квартиру взамен их маленькой двухкомнатной. Диана так высоко не замахивалась и обещала маме только две шубы — черную и белую. Любила рисовать, занималась гандболом. Уже после смерти детей Салахбековы отдали в церковь всю их одежду, оставив на память только кимоно сына и гандбольный костюм дочери.

«Когда не стало детей, мамы, жизнь превратилась в существование, — вспоминает Юлия. — Мне иногда казалось, что я домой не дойду, у меня ноги не шли». Еще до похорон подруга чуть ли не за руку отвела ее и мужа к знакомым — Марине и Алексею Штейнварг. В 2006 году они потеряли в авиакатастрофе рейса 612 «Анапа — Петербург» двух маленьких дочерей и родителей Марины. Родственники погибших в том самолете создали общественную организацию «Прерванный полет», которая бесплатно помогает людям, потерявшим близких в авиакатастрофах, терактах и ДТП.

«У Марины и Алексея сейчас трое детей. И они пригласили нас, чтобы сказать: можно жить дальше… как бы трудно ни было, — рассказывает Салахбекова. — Они говорили, что надо родить. Я хотела, потом не хотела. А потом пришло осознание: мне 34 года, мы остались без детей, без мамы, и я так жить не могу».

Салахбековы продали старую двухкомнатную квартиру. Сначала думали переехать как можно дальше, в район однотипных петербургских новостроек, чтобы уж точно ничего не напоминало о прошлом. Но не смогли — новую квартиру в итоге купили в доме буквально через дорогу. Через некоторое время оказалось, что Юлия снова беременна. О том, что у нее будет двойня, она узнала только на 12 неделе, когда отправилась делать УЗИ, — и в первый раз за долгое время заплакала от радости. Имя Тимур придумали быстро — так Даниял обещал маме назвать своего первого сына. Марата подсказали друзья.

«Мне муж всегда говорил: Юля, ты сильная. Но никто не знает, какой ценой мне эта сила дается, — тихо говорит Салахбекова. — Я одна отревусь, отвоююсь, откричусь — и пошла дальше. Сейчас тоже накатывает, но я больше отвлекаюсь на ребят». За расследованием авиакатастрофы и поиском виновников теракта она особенно не следит. «Мне не хочется верить, что так можно было поступить с людьми [взорвать самолет]. Поэтому я стараюсь не задумываться и не озлабливаться, — объясняет женщина. — Я теперь только на Бога надеюсь. Он же нам таких мальчишек подарил».