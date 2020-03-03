Власти Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Власти Латвии обратились к операторам связи с просьбой заблокировать работу приложения и сайта «Яндекс.Такси» на территории страны. Об этом сообщает LSM.lv.

Причиной блокировки стали новые требования законодательства — с 22 января все агрегаторы такси должны были зарегистрироваться в автомобильной дирекции Латвии. «Яндекс» до сих пор не сделал этого.

В автомобильной дирекции подчеркнули, что после регистрации «Яндекс.Такси» сможет возобновить работу.

В самом «Яндекс.Такси» заявили «Медузе», что пока сервис работает в штатном режиме. Там подчеркнули, что находятся в процессе прохождения регистрации и поддерживают контакт с властями по этому вопросу. «Ожидаем, что они [власти] будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей», — сообщили представители компании.