Суд прекратил дело о незаконности системы распознавания лиц в Москве

Тверской суд Москвы прекратил производство по административному иску активистки Алены Поповой с требованием запретить применение технологии распознавания лиц. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает «Интерфакс».

Ответчиками по иску были московский главк МВД и департамент информационных технологий Москвы.

Попова будет оспаривать решение в ЕСПЧ, сказала она «Интерфаксу».

Савеловский суд Москвы уже рассматривал иск Поповой осенью 2019-го и оставил его без удовлетворения. По тому иску заявителем была только Попова, в иске, который рассмотрел Тверской суд, истцом указан также оппозиционер Владимир Милов.

Система распознавания лиц в Москве заработала в 2017 году. В середине 2019-го московское правительство объявило о планах резко увеличить число видеокамер, подключенных к системе. Департамент информационных технологий Москвы обещал, что к концу года количество камер вырастет с полутора тысяч до 105 тысяч.

Технологию распознавания лиц, как писал Forbes, мэрия приобрела у NtechLab за как минимум 3,2 миллиона долларов. «МБХ медиа» сообщал, что данные с камер видеонаблюдения продаются на черном рынке.