Роскомнадзор нашел нарушения в работе телеканала BBC News

Роскомнадзор нашел нарушения в работе телеканала BBC World News, сообщает ТАСС.

Претензии касаются отсутствия возрастной маркировки в программах телеканала, регулятор передал протоколы в суд.

Судебное заседание назначено на 12 марта 2020 года.

Роскомнадзор проверял BBC World News и интернет-издания «Би-би-си» после того, как британский регулятор Ofcom нашел нарушения в работе RT и оштрафовал телеканал на 200 тысяч фунтов стерлингов

Кроме того, Ofcom оштрафовал зарегистрированную в Великобритании компанию Baltic Media Alliance Limited на 20 тысяч фунтов стерлингов за нарушения правил вещания со стороны телеканала «НТВ-Мир Балтия».