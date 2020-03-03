Демократы Эми Клобушар, Пит Буттиджич и Бето ОʼРурк, вышедшие из предвыборной гонки в США, поддержали Джо Байдена

Демократы Эми Клобушар, Пит Буттиджич и Бето ОʼРурк, которые вышли из предвыборной гонки за пост президента США, поддержали кандидатуру своего бывшего соперника Джо Байдена.

Клобушар, Буттиджич и ОʼРурк выразили поддержку Байдену, выступив на его предвыборном митинге в Далласе, сообщает CNN. Все трое заявили, что, по их мнению, Байден сможет победить на выборах Дональда Трампа.

Эми Клобушар, Пит Буттиджич, Бето ОʼРурк и Джо Байден — представители умеренного крыла Демократической партии. Как отмечает The New York Times, они объединились накануне «супервторника», чтобы оттянуть голоса у более радикального соперника Байдена, демократа Берни Сандерса.

«Супервторником» в США называют вторник в период президентской гонки, когда в большинстве штатов проходят внутрипартийные выборы. В 2020 году «супервторник» наступит 3 марта. В этот день Демократическая партия проведет праймериз в 14 штатах, Республиканская — в 13 штатах.

Согласно опросам, Джо Байден долгое время был самым популярным кандидатом в президенты среди демократов. Но в начале февраля фаворитом стал Берни Сандерс. На первичных выборах Демократической партии, которые уже прошли в четырех штатах, Сандерс выиграл два раза, Байден — один.

Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки 1 марта, Эми Клобушар — 2 марта. Бето ОʼРурк закончил свою предвыборную кампанию еще до начала праймериз, в ноябре 2019 года.