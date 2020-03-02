Житель Подмосковья получил девять лет по делу об убийстве инстаграм-модели Екатерины Караглановой

Никулинский суд приговорил к девяти годам лишения свободы 33-летнего жителя Подмосковья Максима Гареева по делу об убийстве инстаграм-модели Екатерины Караглановой, сообщает прокуратура Москвы.

«Установлено, что 26 июля 2019 года Гареев <…> имея умысел на совершение убийства, нанес своей знакомой 25-летней москвичке более 19 ударов <…> предметом, обладающим колющими и колюще-режущими свойствами», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Суд также частично удовлетворил иск родственников убитой о возмещении морального вреда на общую сумму 2,5 миллиона рублей, уточнили в прокуратуре.

Гареева задержали 31 июля 2019-го. Он признал вину и назвал мотивом убийства оскорбления со стороны Караглановой, «унижение его сексуального достоинства и финансовых возможностей», пишет ТАСС.

Екатерина Карагланова вела блог в инстаграме, на нее были подписаны больше ста тысяч человек. Девушка училась в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова.