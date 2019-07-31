В Москве задержали подозреваемого в убийстве инстаграм-модели Екатерины Караглановой

Полиция задержала подозреваемого в убийстве инстаграм-модели Екатерины Караглановой, тело которой было найдено в Москве 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба полиции, не уточняя имени погибшей.

Как сообщили в СК, подозреваемый — мужчина 1986 года рождения. Официальных данных о его мотивах нет.

Тело 24-летней женщины с колото-резаными ранами нашли в чемодане в квартире на улице Пырьева, которую она снимала. Имя погибшей назвали СМИ, в том числе «Комсомольская правда». Предполагалось, что мотивом преступления могла быть ревность.

Екатерина Карагланова вела блог в инстаграме, на который на момент публикации новости были подписаны более 88 тысяч аккаунтов, и принимала участие в конкурсах красоты. Известно также, что она училась в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова.