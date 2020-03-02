Российская военная полиция вошла в сирийский город Серакаб. За него идут бои между армией Асада и поддерживаемыми Турцией боевиками

Части российской военной полиции введены в город Серакаб в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает «Интерфакс».

В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что такое решение было принято для обеспечения «беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по стратегически важным автотрассам, проходящим через него.

В последние дни за Серакаб шли бои между армией правительства Сирии и группировками повстанцев, поддерживаемых Турцией. Город несколько раз переходил от одной стороны к другой.

Утром 2 марта президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара «не имеет проблем» с Россией в Сирии и что российские военные не являются целью для турецкой армии.