Китай уличили в использовании принудительного труда уйгуров на фабриках Apple, Nike, Volkswagen и других известных брендов

Власти Китая заставляют уйгуров работать на фабриках, которые производят продукцию для десятков всемирно известных брендов. Об этом говорится в докладе .

Отчет ASPI основан на анализе открытых данных, изображений со спутников, других исследовательских работ и материалов в СМИ. В нем говорится, что власти Синьцзян-Уйгурского автономного района фактически привлекают уйгуров к принудительному труду по рабочим контрактам — причем не только в своей провинции, но и в других регионах страны.

Согласно докладу, в 2017-2019 годах по меньшей мере 80 тысяч уйгуров были вывезены из Синьцзяна для работы на фабриках в девяти других провинциях Китая. Там им ограничивают свободу передвижения, размещают в отдельных общежитиях, заставляют посещать занятия по идеологической подготовке и запрещают совершать религиозные обряды.

ASPI нашел 27 китайских фабрик, на которых работают уйгуры. Эти предприятия связаны с 83 всемирно известными брендами, среди которых Apple, Google, Microsoft, Adidas, Nike, H&M, Uniqlo, Zara, Mercedes-Benz и Volkswagen. Предполагается, что бренды не знали о принудительном труде уйгуров на фабриках своих поставщиков.

Уйгуры — тюркский народ, представители которого исповедуют ислам. Подавляющее большинство уйгуров живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая.

Китайские власти под предлогом борьбы с религиозным экстремизмом установили над уйгурами постоянную слежку. В регионе также существуют лагеря для «перевоспитания» уйгуров.

Во всем мире заговорили о преследованиях уйгуров в 2018 году. В декабре 2019 года власти Синьцзяна заявили, что все уйгуры «закончили обучение» в «воспитательных лагерях».