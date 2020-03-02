Число погибших от коронавируса в мире превысило три тысячи человек

По состоянию на утро 2 марта в Китае от новой коронавирусной инфекции погибли еще 42 человека. Таким образом, всего в стране зафиксированы 2912 смертей от болезни, сообщает South China Morning Post.

В общей сложности вирусом заразились более 80 тысяч граждан КНР. 44,4 тысячи из них успешно вылечились.

За пределами Китая COVID-19 выявлен еще у девяти тысяч человек.

Общее число погибших от болезни во всем мире составляет 3044 человека.

Вирус обнаружен в 65 странах. Помимо Китая, основными очагами инфекции являются Южная Корея (4212 заболевших и 22 погибших), Италия (1694 заболевших и 34 погибших) и Иран (978 заболевших и 54 погибших).