Задержан подозреваемый в показе порноролика на уличном экране в Приморье

В Приморье задержан житель села Михайловка 2001 года рождения, подозреваемый в незаконном обороте порнографических материалов, сообщает региональное управление МВД.

29 февраля во время празднования Масленицы на сельской площади возле администрации Михайловского района на уличном экране «путем удаленного доступа» показали порноролик. По факту трансляции возбудили уголовное дело.

Вскоре полиция установила подозреваемого — им оказался бывший светооператор районного дома культуры. Как отметили в полиции, его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей.

Подозреваемый дал признательные показания. Его заключили под стражу.

Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.