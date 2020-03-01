Лувр закрылся из-за коронавируса

Парижский Лувр закрылся 1 марта на неопределенный срок из-за опасений, связанных с распространением коронавируса, говорится в фейсбуке музея.

Представитель музейного профсоюза Андрэ Сакристен в беседе с Associated Press заявил, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией для работников Лувра очень высок, поскольку публика в музей прибывает со всего мира.

Накануне французское правительство приняло решение временно запретить в стране все публичные мероприятия в закрытых помещениях с участием более пяти тысяч человек.

Во Франции известно о 100 выявленных случаях заболевания COVID-19. В общей сложности коронавирус, вспышка которого произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, распространился в 60 странах. По всему миру заболели более 87 тысяч человек. Около трех тысяч скончались.