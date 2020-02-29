Состояния богатейших людей мира за неделю сократились на 444 миллиарда долларов из-за коронавируса

Совокупное состояние 500 самых богатых людей в мире за неделю сократилось на 444 миллиарда долларов из-за падения котировок акций на мировых рынках на фоне новостей о коронавирусе. Об этом сообщает агентство Bloomberg, отслеживающее изменения состояний богатейших людей мира в ежедневном режиме.

Наибольшие потери понесли три самых богатых человека в мире — основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава LVMH Бернар Арно. Их состояния сократились в общей сложности на 30 миллиардов долларов. Также на почти 9 миллиардов долларов, по оценкам Bloomberg, сократилось состояние главы Tesla Илона Маска, занимающего 25 место в рейтинге богатейших людей.

На фоне опасений из-за распространения коронавируса стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне в пятницу, 28 февраля, впервые за почти 1,5 года опустилась ниже 50 долларов. Также последние несколько дней снижались основные биржевые индексы в Европе, США и России.