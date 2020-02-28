Россия закрыла въезд для граждан Ирана из-за коронавируса

Правительство РФ в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции временно закрыло въезд в страну граждан Ирана.

В распоряжении правительства, опубликованном 28 февраля, говорится, что ограничения действуют в отношении иранцев, собиравшихся приехать в Россию для учебы, работы, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Также ограничивается авиасообщение с Ираном. Иностранцев, прилетевших из Ирана, будут пропускать через границу только в московском аэропорту Шереметьево. Рейсы из Ирана в другие аэропорты России с 00:00 28 февраля отменены.

Аналогичные ограничения вводятся и для рейсов из Южной Кореи. Они вступят в силу с 00:00 1 марта.

В Южной Корее число заболевших к утру 28 февраля достигло 2022 человека, за день вирус обнаружили еще у 256 человек. В стране умерли 13 человек. В Иране по официальным данным от пневмонии умерли 26 человек из 245, у которых был обнаружен коронавирус. ВОЗ предполагает, что заболевших в Иране может быть значительно больше, чем известно на настоящий момент.

Россия ранее ввела ограничения на въезд и авиасообщение с Китаем, где с декабря продолжается вспышка коронавируса.