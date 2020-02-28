«Левада-центр»: 25% россиян готовы проголосовать за поправки в Конституцию, 65% не понимают их сути
Четверть россиян (25%) готовы проголосовать за поправки в Конституцию, еще 37% сказали, что пойдут на голосование, но не определились, поддержат ли предложенные изменения. Это следует из опроса «Левада-центра», итоги которого опубликовали «Открытые медиа».
23% сообщили, что не готовы участвовать в голосовании, а 10% выступили против принятия поправок.
Большинство опрошенных (65%) сказали, что не понимают сути предложенных поправок, еще 58% — зачем они нужны. Половина тех, кто готов проголосовать за поправки, сообщили, что не имеют ясного представления о том, что хотят изменить в Конституции.
Среди респондентов, поддерживающих президента Владимира Путина, 36% готовы проголосовать за поправки. Среди противников президента 38% не определились, как будут голосовать.