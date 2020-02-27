Ускорившееся распространение коронавируса по миру обвалило российский рынок акций

Рубль заметно подешевел к доллару и евро на вечерних торгах Мосбиржи 27 февраля на опасениях пандемии китайского коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

Евро к 20:00 мск стоил 72,6 рубля, доллар — 66,2 рубля, обе валюты достигли максимальных с сентября 2019 года значений.

Российский рынок акций закрылся 27 февраля сильнейшим с апреля 2018 года падением, добавляет «Прайм». Индекс Мосбиржи на закрытии упал на 3,4%, РТС — на 5,1%.

К 27 февраля носителей коронавируса обнаружили в Эстонии, Финляндии и Польше, пишет РБК. Распространение инфекции в Европе ускорила вспышка заболевания в Италии, после которой коронавирус нашли в Швейцарии, Австрии, Германии, Испании, Греции, Грузии, Румынии, Норвегии и Дании.