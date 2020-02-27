Суд в Гааге обосновал решение о 50-миллиардной компенсации акционерам ЮКОСа договором о присоединении Крыма

Апелляционный суд Гааги, который обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, при принятии решения опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение суда.

Акционеры ЮКОСа, требуя от России компенсации через суд в Гааге, ссылались на статью № 26 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), которая определяет «безусловное согласие» сторон на передачу спора в международный арбитраж. Россия настаивала, что не ратифицировала ДЭХ, применяла его временно и только в той части, которая не противоречила российскому законодательству. Статья № 26 якобы вступала в противоречие с законами РФ и не применялась.

Суд не поддержал позицию России и заключил, что после подписания и до ратификации ДЭХ страна должна была либо временно применять договор целиком, либо сделать специальное заявление об отказе от применения. Россия такое заявление не сделала.

Суд отметил, что Россия в ряде случаев соглашалась на временное применение международных договоров целиком, даже если некоторые их положения противоречили законодательству РФ. Одним из примеров суд назвал Договор о принятии Крыма в состав РФ. Он действовал с момента подписания, а не ратификации. При этом, по мнению суда Гааги, положения договора отклонялись от российских законов, так как устанавливали новые государственные границы.

Апелляционный суд в Гааге 18 февраля обязал Россию заплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за фактическую национализацию компании.

Таким образом Апелляционный суд подтвердил решение Международного третейского арбитража в Гааге. Оно было принято в 2014 году, но в 2016-м отменено в другой судебной инстанции.

Теперь бывшие акционеры ЮКОСа могут добиваться ареста имущества РФ в других странах. Россия заявила о намерении обжаловать вердикт.