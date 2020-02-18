Апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд в Гааге подтвердил решение третейского суда, обязывающее Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

В Минюсте РФ уже заявили, что это решение будет обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Международный третейский арбитраж в Гааге присудил компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа в 2014 году — в своем решении суд счел, что фактически Россия незаконно национализировала компанию. В апреле 2016 года это решение было отменено Окружным судом Гааги.

Для взыскания компенсации акционеры ЮКОСа обращались в суды США, Великобритании, Германии и других европейских стран с требованием об обеспечительном аресте принадлежащего правительству России имущества.

Основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский не входил в число акционеров, подавших иск против России.

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