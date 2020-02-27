Налоговая служба заблокировала счет российского офиса Google

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счету ООО «Гугл», российского подразделения Google, в Ситибанке. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на решение службы.

Приостановление операций применяют для выполнения решений о взыскании штрафов, налогов, сборов.

В российском офисе Google причины блокировки счета назвали «техническим моментом», передает «Интерфакс».

ФНС комментариев пока не давала.

«Коммерсант» пишет, что у Федеральной службы судебных приставов есть два исполнительных производства в отношении ООО «Гугл». Их общая сумма — 4,1 тысячи рублей. Речь идет о выплате присужденной судом госпошлины, поясняет газета.

Google встал на налоговый учет в России в 2017 году после того, как РФ обязала международные компании, продающие электронный контент на территории страны, платить НДС.