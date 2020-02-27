Коронавирус распространился в 48 странах мира. Умерли более 2800 человек

По состоянию на утро 27 февраля, распространение коронавирусной инфекции COVID-19 затронуло 48 стран мира, следует из статистики гонконгской газеты South China Morning Post.

За день коронавирус обнаружили еще в 11 странах мира. Как пишет Reuters, первые случаи заболевания подтвердили Бразилия, Пакистан, Швеция, Норвегия, Греция, Румыния, Алжир, Северная Македония, Грузия, Дания и Эстония. Коронавирус распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

В Китае, где произошла вспышка пневмонии, за последние сутки коронавирус обнаружили у 433 человек, погибли 29 человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Общее число заболевших в мире — 82164 человека, сообщает Университет Джона Хопкинса в США, который следит за распространением вируса в реальном времени. По его данным, умерли 2801 человек, выздоровели 32872 человека.

В Южной Корее число заболевших выросло на 334 до 1595 человек, умерли 13 человек. В Италии, по данным ANSA, заболели около 400 человек, умерли 12 человек.

В США коронавирус впервые обнаружили у человека, который не уезжал за границу и, по предварительным данным, не контактировал с заболевшими людьми. Американские власти объявили об этом случае после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что ограничения, введенные в стране, позволили помешать распространению вируса. Всего в США, по последним данным, заболели 60 человек.

26 февраля Всемирная организация здравоохранения сообщала, что коронавирусная инфекция во всем мире начала распространяться быстрее, чем в Китае.