Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия. На первом месте Мария Шарапова

Теннисистка Мария Шарапова заняла первое место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия.

По оценкам издания, за последние десять лет она заработала 197,8 миллиона долларов, причем около 80% ее дохода пришлось на рекламные контракты. 26 февраля Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

Вторым в списке стал нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Его общий доход за десятилетие — 136,9 миллиона долларов.

Замыкает тройку лидеров еще один представитель НХЛ — нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (94,6 миллиона долларов за десять лет).

Четвертое-пятое места разделили баскетболист Тимофей Мозгов и хоккеист Илья Ковальчук (по 72 миллиона долларов).

Также в десятке рейтинга Forbes хоккеисты Павел Дацюк (63,6 миллиона долларов) и Александр Радулов (58,5 миллиона долларов), футболист Юрий Жирков (49,7 миллиона долларов), хоккеист Сергей Бобровский (44,4 миллиона долларов) и Андрей Аршавин, закончивший футбольную карьеру (43,3 миллиона долларов).