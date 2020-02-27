АФК «Система» создаст венчурный фонд под управлением дочери Сергея Шойгу

Ксения Шойгу — дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу — станет управляющим партнером нового, венчурного фонда АФК «Система» Sistema SmartTech. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей АФК и Ксении Шойгу.

Sistema SmartTech будет инвестировать в стартапы на ранней стадии, отдавая предпочтение российским проектам. Фонд должен стать «проводником между стартапами, которые предлагают необходимые решения, но не обладают опытом упаковки продукта, и крупными компаниями», отметила Ксения Шойгу.

Целевой объем Sistema SmartTech — пять миллиардов рублей. Якорным инвестором станет АФК, она вложит в фонд полтора миллиарда рублей (другие партнеры не раскрываются). Sistema SmartTech создается на восемь лет, инвестиционный период составит пять лет. Ожидается, что время работы фонд поддержит около 20 проектов, инвестиции в каждый составят 50–300 миллионов рублей.

Ксения Шойгу руководит проектом «Лига героев», который проводит массовые спортивные мероприятия для любителей. Она также является основным владельцем (59%) инвестиционной компании «Кэпитал Перформ», которая владеет долями в трех проектах. Среди них MedPoint24, который проводит медицинские осмотры таксистов в Москве и Подмосковье.

В 2015 году ФБК обнаружил, что Ксения Шойгу в возрасте 18 лет приобрела два участка земли в Барвихе на Рублево-Успенском шоссе стоимостью девять миллионов долларов. На участках был построен дом, который, как утверждал ФБК, принадлежит семье Шойгу. Дочь министра отрицала покупку земли. Позднее информацию о владельцах «дома Шойгу» убрали из Росреестра.