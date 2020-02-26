Вольное историческое общество: более половины историков считают, что государство формирует «изоляционистское сознание»

Большинство российских историков не удовлетворены исторической политикой, проводимой властями России. Об этом говорится в Вольного исторического общества, результаты которого опубликовало издание Znak.com.

44% опрошенных сказали, что «совершенно не удовлетворены» проводимой исторической политикой, еще 37% — «скорее не удовлетворены», 10% — «скорее удовлетворены». Вариант «полностью удовлетворены» не выбрал никто. При этом 38% респондентов уверены, что государство должно проводить историческую политику, 44% с ними не согласны.

Опрошенные считают, что текущая историческая политика направлена на «формирование представления об особом пути России» (61% историков), «обоснование актуальной внутренней и внешней политики» (59%), «формирование изоляционистского сознания» (56%) и «обоснование политики государства на всех исторических этапах» (45%).

50% участников опроса считают, что общество и власть «обычно недостаточно учитывают уроки истории», еще 44% сказали, что из уроков истории «делают неверные выводы», лишь 3% уверены, что эти уроки «оценивают трезво».

Доклад «Существует ли российское историческое сообщество?» с итогами соцопроса представят вечером 26 февраля в Сахаровском центре.

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