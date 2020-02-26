Власти Гонконга раздадут деньги населению, чтобы стимулировать экономику города. Семь миллионов человек получат по 1300 долларов

Власти Гонконга выплатят постоянным жителям города старше 18 лет по 10 тысяч гонконгских долларов (1283 доллара США). Об этом заявил министр финансов Гонконга Пол Чан, сообщает местное издание South China Morning Post. Финансовую помощь получат около семи миллионов жителей Гонконга, отмечает CNN.

Также власти города снизят некоторые налоги и компенсируют малоимущим месяц аренды государственного жилья.

Эти меры призваны стимулировать рост экономики Гонконга. В городе ожидается самый значительный бюджетный дефицит за 15 лет из-за спада экономики, начавшегося в третьем квартале 2019 года. Он был вызван, в частности, длительными антикитайскими протестами, а также торговой войной между Китаем и США.

Ситуацию усугубляет распространение коронавируса, который уже нанес удар по экономической активности в Гонконге, отметил Чан.

В общей сложности власти города потратят на программу поддержки экономики 120 миллиардов гонконгских долларов (15,4 миллиарда долларов США).