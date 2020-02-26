В Германии тяжелобольным людям разрешили самоубийство с врачебной помощью

Конституционный суд Германии легализовал ассистированное самоубийство с профессиональной помощью. Об этом сообщает Reuters.

Такой способ ухода из жизни был под запретом в Германии с 2015 года. Тогда парламент принял закон, который запретил врачам или специализированным организациям на коммерческой основе содействовать уходу из жизни неизлечимо больных людей. За это грозило до трех лет лишения свободы.

Решение Бундестага вызвало критику со стороны тяжелобольных людей, ряда врачей и профильных организаций. Люди, которые хотели совершить ассистированное самоубийство, ездили за границу или прибегали к помощи родственников.

Теперь суд признал закон не соответствующим Конституции. Он решил, что личные права человека включают в себя право на смерть по собственному усмотрению — в том числе право совершить суицид или прибегнуть к помощи третьей стороны для ухода из жизни, пишет Deutsche Welle.

Издание отмечает, что теперь у врачей в Германии вновь появится право консультировать пациентов по поводу добровольного ухода из жизни, выписывать им смертельные лекарства, но не вводить их.

Эвтаназия — убийство неизлечимо больного человека, совершенное по его просьбе, — в Германии находится под запретом. Она разрешена в Бельгии, Швейцарии, Нидерландах и ряде других стран.