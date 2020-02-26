У фигуранта дела «Сети» Армана Сагынбаева диагностировали туберкулез

Врачи диагностировали туберкулез у Армана Сагынбаева, осужденного на шесть лет колонии по . Он находится в медсанчасти СИЗО-1 в Пензе в удовлетворительном состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областное управление ФСИН.

25 февраля мать осужденного Елена Стригина сообщила «Медиазоне», что ее сыну поставили диагноз «туберкулез правого легкого в районе лопатки закрытого типа». «Сейчас ему дают много таблеток, от чего ему очень плохо. Почти ничего не ест. Несмотря на температуру, его не кладут в стационар и он находится с другими заключенными. Ему сейчас очень плохо», — говорила тогда Стригина.

В ноябре 2019 года четыре бывших партнерши Армана Сагынбаева заявили, что он скрывал от них свой положительный ВИЧ-статус, занимался с ними незащищенным сексом и передал вирус нескольким женщинам. Положительный ВИЧ-статус Сагынбаева также обсуждали в суде, писало издание 7×7, но затем упоминание об этом удалили из материала по просьбе адвокатов.

В декабре 2019 года туберкулез диагностировали у другого фигуранта дела «Сети» Василия Куксова. По данным ФСИН, за ним постоянно наблюдают врачи.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на срок от шести до 18 лет. Адвокаты осужденных обжаловали вынесенный приговор.

21 февраля «Медуза» выпустила расследование о том, что некоторые фигуранты дела «Сети», возможно, могут быть причастны к убийству или убийствам. В 2017 году в Пензе пропали Артем Дорофеев и Екатерина Левченко, знакомые с фигурантами. В феврале 2019 года стало известно, что Дорофеева убили, а Левченко пропала. Родители Екатерины Левченко подали в прокуратуру заявление о расследовании убийства дочери.