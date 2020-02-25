Возбуждено дело из-за задержания жителя Омска Дмитрия Федорова. Он рассказал о подброшенных наркотиках, позже его нашли обезглавленным

Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий по факту уголовного преследования Дмитрия Федорова — омского музыканта, которого нашли мертвым после заявления о подброшенных наркотиках.

Постановление о возбуждении дела опубликовал в своем телеграме депутат омского городского совета Дмитрий Петренко, к которому Федоров обращался за помощью. На сайте омского управления СК документа нет.

Согласно постановлению, дело о превышении полномочий возбудили в январе 2020 года против неустановленных сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии и омского отдела полиции № 7.

По версии СК, они допустили процессуальные нарушения при изъятии наркотиков у Федорова и оформлении процессуальных документов, что может свидетельствовать «о совершении незаконных действий вопреки интересам службы».

25-летний житель Омска Дмитрий Федоров стал подозреваемым по делу о сбыте наркотиков в декабре 2019 года. По версии следствия, Федоров разместил в тайниках в Омске 15 свертков с наркотическим веществом N-метилэфедрон.

Федоров утверждал, что наркотики ему подбросили сотрудники Росгвардии, а полицейские заставили признаться в том, что он делал . МВД и Росгвардия начали проверку его слов.

Через неделю тело Федорова нашли на железнодорожных путях с отрезанной головой. Официальной причиной смерти был назван суицид, но близкие музыканта считают, что его могли убить. Адвокат Федорова полагает, что, даже если его подзащитный совершил самоубийство, то в состоянии отчаяния.

В январе в Омске прошел митинг в память о Дмитрии Федорове. Его участники потребовали расследовать обстоятельства возбуждения дела о наркотиках против Федорова и обстоятельства гибели молодого человека.