В Омске прошел митинг из-за гибели Дмитрия Федорова. Его нашли обезглавленным после рассказа о подброшенных наркотиках

В Омске прошел митинг в память о местном жителе Дмитрии Федорове, которого нашли мертвым через неделю после заявления о подброшенных наркотиках. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии».

В Омске прошёл митинг в память о Дмитрии Фёдорове | NGS55.ru НГС Омск

В митинге участвовали, по разным данным, от 50 до 80 человек. Среди них были друзья и знакомые погибшего, местные депутаты и активисты. Несколько человек пришли с плакатами «Подкиньте себе совесть», «Почему скрывают правду по делу Дмитрия Федорова?», «Коррупционеров вон из полиции».

Протестующие потребовали расследовать обстоятельства возбуждения дела о наркотиках против Федорова и обстоятельства гибели молодого человека. Организаторы акции собрали подписи под обращением в прокуратуру с просьбой проверить сотрудников правоохранительных органов, которых Федоров обвинил в фальсификации доказательств.

Митинг был согласован в мэрии Омска. Он прошел без задержаний, сообщает местное издание «БК55».

25-летний житель Омска Дмитрий Федоров в декабре стал подозреваемым по делу о сбыте наркотиков. У него нашли наркотики; также он признался, что делал закладки. Федорова отпустили под подписку о невыезде.

Позднее молодой человек рассказал во «ВКонтакте», что наркотики ему подбросили сотрудники Росгвардии, а признание вынудили написать полицейские. МВД и Росгвардия начали проверку его заявления. Через неделю тело Федорова нашли на железнодорожных путях с отрезанной головой.

Официальная причина смерти омича — суицид. Близкие мужчины и омский депутат Дмитрий Петренко считают, что его могли убить. Адвокат Федорова полагает, что, даже если его подзащитный совершил самоубийство, то в состоянии отчаяния.