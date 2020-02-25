РПЦ рассказала об установке камер наблюдения в храмах. Это требование правительства для борьбы с терроризмом

В храмах Русской православной церкви начали устанавливать видеокамеры, заявила «Интерфаксу» руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Камеры будут установлены не везде. Например, их не будет в алтарях и местах проведения исповеди. Без камер также будут работать небольшие храмы и храмы, где службы проходят реже раза в неделю. Кроме того, настоятель храма сможет отключать камеры во время крещения, венчания, отпевания и других индивидуальных обрядов.

О том, что в церквях ведется видеосъемка, на прошлой неделе написал в своем блоге протодиакон Андрей Кураев. Он обратил на это внимание после того, как МВД опубликовало запись нападения на служителей храма в Москве.

Правительство обязало религиозные организации оснащать храмы камерами видеонаблюдения в сентябре 2019 года — в рамках требований к антитеррористической защите культовых сооружений. Игумения Ксения (Чернега) тогда уже поясняла, что покупать и устанавливать камеры религиозные организации будут за свой счет.