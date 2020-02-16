Преступник с ножом напал на храм в Москве. Ранены два человека

Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

Утром 16 февраля преступник с ножом напал на служителей храма Святителя Николая в Покровском в Москве. Мужчина вошел в здание храма на Бакунинской улице, когда там шла воскресная служба. Настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков рассказал телеканалу РЕН, что нападение совершил мужчина в очках, резиновых перчатках, капюшоне и наушниках, который в момент атаки слушал музыку. По данным МВД, это 26-летний житель Липецкой области. Mash сообщает, что нападавшего зовут Ефим Ефимов.

Пострадали двое служителей храма. Преступник ранил их возле центрального алтаря. По словам настоятеля, когда мужчина вошел на алтарь, протоиерей и его помощник подошли к нему, чтобы узнать, что случилось. После этого преступник выхватил нож и ранил помощника настоятеля. Остальные служители церкви и прихожане попытались остановить нападавшего, но тот успел дважды ударить ножом еще одного помощника настоятеля. Пострадавших госпитализировали с легкими ранениями, их жизни ничего не угрожает. По данным ТАСС, преступника задержали шестеро прихожан. В МВД при этом сказали, что полиция задержала злоумышленника «по горячим следам».

Полиция рассматривает хулиганство как основную версию нападения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По информации агентства, во время атаки преступник находился в неадекватном состоянии. По одной версии, нападавший кричал в храме «Бесы, поубиваю!», по другой, он ничего не выкрикивал. «Лайф.ру» пишет со ссылкой на источник, что после атаки задержанный мужчина заявил, что устроил нападение, потому что его «не устраивает лицемерие», и отметил, что не планировал теракт. Официально в МВД заявили, что выясняют мотивы преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Александр Бакланов