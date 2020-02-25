«Открытые медиа» нашли поддельные подписи за реновацию в Москве. Их «оставили» умершие люди и младенец

В Можайском районе Москвы подделали подписи под коллективными отзывами в поддержку жилья, говорится в расследовании «Открытых медиа».

Так, в трех кварталах на улице Кубинка реновацию поддержали жильцы 34 квартир, но, как установило издание, как минимум 18 подписей оказались поддельными. В частности, подписи «оставили» трое умерших людей, жильцы двух несуществующих квартир и девять человек, которые здесь не живут.

В еще трех кварталах Можайского района жильцы единогласно выступили против реновации, но их подписи появились среди положительных отзывов. В частности, проекты реновации «поддержали» умерший мужчина, восьмимесячный младенец, люди, зарегистрированные по адресу бойлерной станции, и жильцы комплекса «Кутузов Град-1», построенного в 2019 году.

По данным издания, отзывы на проекты в Можайском районе собирали люди, участвовавшие в мероприятиях «Единой России», а также связанные с районной управой.

Жильцы Можайского района обратились с жалобами в мэрию. В ответе бывшего заммэра Москвы, ныне вице-премьера России Марата Хуснуллина сказано, что после публичных слушаний о застройке были учтены «все замечания и предложения» жильцов.

В 2019 году, по данным Общественной палаты Москвы, 450 тысяч жителей 36 районов оставили свои отзывы на проекты реновации. Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская говорила в июне, что реновацию поддерживают 70% жителей.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в январе предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.