Вице-премьер Хуснуллин предложил провести всероссийскую реновацию. Он отвечал за такую программу в Москве

Марат Хуснуллин, занявший пост вице-премьера в новом правительстве, заявил, что необходима всероссийская программа реновации жилья. Об этом, сообщает ТАСС, Хуснуллин, отвечавший за реновацию в Москве, рассказал в интервью программе «Вести в субботу».

«Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни», — сказал вице-премьер.

Проект всероссийской реновации, добавил он, «не получится просто вот так взять и начать. Его надо взвесить, оценить».

Мэрия Москвы запустила программу реновации в 2017 году. В рамках проекта, заявляли власти, предполагается сносить старые пятиэтажные дома типовых проектов, а их жителей переселять в новые квартиры. Программа вызвала многочисленные споры, в частности, о принципе отбора домов, которые предполагается снести, и о прозрачности процедуры голосования жильцов, по результатам которой дом вносился или нет в список на снос.

Марат Хуснуллин занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства с декабря 2010 года по январь 2020 года. 21 января он занял пост вице-премьера в новом правительстве, которое возглавляет Михаил Мишустин.