От Краснодара до Крымского моста построят дорогу за 100 миллиардов рублей

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Росавтодора объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.

На сайте госзакупок сказано, что на строительство 68 километров дороги выделят 59,2 миллиарда рублей. Общая стоимость 119-километровой трассы, как сообщают «Ведомости», составит почти 100 миллиардов рублей.

Судя по карте, подготовленной «Ведомостями», первый участок трассы пройдет от хутора Белый, где находятся развязки дорог Краснодар — Керчь и Новороссийск — Керчь, до развязки А-289 и дороги из Славянск-на-Кубани в Крымск. Этот участок планируется сдать в 2024 году. Второй участок дороги достроят до будущего Дальнего западного обхода Краснодара.

С учетом новой трассы общие расходы на дороги в Крым превысят 500 миллиардов рублей. Строительство Крымского моста стоило 228 миллиардов рублей. В 2020 году начнется строительство Дальнего западного обхода Краснодара (40 миллиардов рублей). Кроме того, еще 166 миллиардов рублей выделено на 250-километровую трассу «Таврида».