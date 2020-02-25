На Тенерифе тысячу человек изолировали в отеле из-за постояльца с коронавирусом

Органы здравоохранения на испанском острове изолировали около тысячи человек, проживающих в отеле H10 Costa Adeje Palace в городе Адехе. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники.

Туристов перестали выпускать из отеля после того, как у гражданина Италии, проживавшего здесь в течение недели, 24 февраля обнаружили коронавирус, пишет Diario de Avisos. Испанские власти проверяют всех людей, которые могли контактировать с заразившимся человеком.

Всего в Испании коронавирус обнаружили у трех человек.

Коронавирусную инфекцию COVID-19 по состоянию на 25 февраля обнаружили у более 80 тысяч человек, умерли 2700 человек. В Европе крупнейший центр распространения вируса находится в Италии, где заболели 229 человек, умерли семеро.