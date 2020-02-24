В Германии автомобиль въехал в участников карнавала. Пострадали не меньше 10 человек

Легковой автомобиль въехал в участников карнавала Розенмонтаг в немецком городе Фолькмарзен, пострадали не меньше 10 человек, передает ARD.

Водителя задержали, его мотивы выясняют, пока неясно, была ли это спланированная атака, уточняет Sky News.

По словам очевидцев, водитель въехал в ограждение и продолжал жать на газ. Автомобиль проехал около 30 метров прежде чем остановиться.

Днем ранее, 23 февраля в Фолькмарзене в помещении, где проходило посвященное карнавалу мероприятие, сработала пожарная сигнализация. Причину не обнаружили, есть ли связь между двумя инцидентами, неясно, пишет Sueddeutsche Zeitung.