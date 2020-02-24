Полиция назвала умышленным наезд автомобиля на участников карнавала в Германии
Источник: Sueddeutsche Zeitung
Надежный источник
Водитель умышленно направил автомобиль в группу участников карнавала в немецком Фолькмарзене, сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на полицию федеральной земли Гессен.
Полиция не считает произошедшее терактом.
Число пострадавших уточняют, по последним данным, речь о нескольких десятках человек, некоторые тяжело ранены. Bild пишет о 30 пострадавших.
Как передает Hessischen/Niedersächsischen Allgemeine, водителю 29 лет, он местный. В полиции сказали, что пока не могут допросить его, не уточнив, почему.
Новость дополняется