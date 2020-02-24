МВД захотело искать преступников по радужке, татуировкам и походке

МВД работает над системой распознавания преступников и подозреваемых по голосу, радужке, татуировкам и, в перспективе, по походке. Об этом РБК сообщил глава Русского биометрического общества (участвует в разработке) Данила Николаев, информацию подтвердили в министерстве.

По словам Николаева, речь идет о Федеральной информационной системе биометрических учетов ( ) с использованием городских камер видеонаблюдения.

Внедрить систему хотят до конца 2021 года, над ней работают в рамках государственной программы «Безопасный город» в Москве, сообщил РБК советник главы МВД Владимир Овчинский. Разработку профинансируют из бюджета, уточнил он.

«Предположительно, система будет работать следующим образом: с места преступления собирают все следы, в том числе отпечатки пальцев, волосы или слюну подозреваемого. Далее эти следы сканируют в действующую систему. Она выдает перечень предполагаемых лиц», — рассказал Николаев, добавив, что пока министерство не уточняет, откуда возьмет базу с анализами ДНК подозреваемых.

По словам источника РБК, знакомого с планами МВД, на проект ведомство попросило несколько миллиардов рублей. Затраты объясняли тем, что интеллектуальные права на систему и используемые алгоритмы перейдут государству.