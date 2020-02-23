Восьмерых пассажиров «Даймонд Принсесс» эвакуировали на карантин в Казань

Восемь россиян из числа пассажиров круизного лайнера «Даймонд Принсесс», на котором была выявлена вспышка заболевания коронавирусной инфекцией, доставлены спецбортом МЧС из Токио в Казань.

Эвакуированные пробудут на двухнедельном карантине в городской инфекционной больнице. Среди них — один ребенок. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, у троих из эвакуированных во время нахождения на лайнере был выявлен коронавирус в легкой форме. В настоящее время их состояние не вызывает опасений, рассказали власти Татарстана.

Всего на борту «Даймонд Принсесс», стоящего в порту Иокогамы, находились 24 гражданина России. Часть из них покинула лайнер ранее, остальные, по словам Голиковой, от эвакуации самолетом МЧС отказались.

Лайнер «Даймонд Принсесс» попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга выявили вирус. Всего на борту находились около 3700 человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 человек. Двое из них скончались. Лайнер считается крупнейшим местом распространения COVID-19 за пределами материкового Китая.